Auguri per la tua morte: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Auguri per la tua morte: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv Amate le commedie horror? Allora non lasciatevi sfuggire Auguri per la tua morte! La pellicola del 2017, in onda stasera 5 febbraio 2020 dalle 21:20 su Italia 1, è stata diretta da Christopher Landon, regista e sceneggiatore statunitense noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Burning palms, Il segnato e Manuale scout per l’apocalisse zombie. Il lungometraggio da brivido, diffuso da Universal Pictures e prodotto da Blumhouse Productions e Digital Riot Media, ha potuto contare sulle musiche di Bear McCreary, la fotografia di Toby Oliver mentre il montaggio è stato affidato a Gregory Plotkin. L’opera inoltre al botteghino in Italia ha incassato 2,1 milioni di euro nelle prime due settimane di programmazione. Ma vediamo insieme la sinossi di Auguri per la tua morte!Segui ... termometropolitico

