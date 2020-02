Auguri a Cristiano Ronaldo e Neymar, il portoghese arriva a 35, il brasiliano compie 28 anni (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Giornata di compleanni per gli assi del calcio: Cristiano Ronaldo e Neymar festeggiano rispettivamente 35 e 28 anni. Cristiano Ronaldo e Neymar festeggiano il compleanno lo stesso giorno. Il portoghese è nato infatti il 5 febbraio 1985 mentre il brasiliano è venuto alla luce il 5 febbraio 1992. Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo, sono 35! Il fuoriclasse di Madeira taglia così il traguardo dei 35 anni; età non più verdissima ma il 5 volte Pallone d’oro non ha intenzione di fermarsi e vuole continuare a segnare, battere record su record e arricchire un palmares già spaziale: con i club ha vinto 28 trofei, tra cui spiccano ovviamente le cinque Champions League; inoltre, ha vinto il titolo nazionale nei tre principali campionati europei (Premier League, Liga e Serie A). Con la Nazionale portoghese ha trionfato a Euro 2016 e pochi mesi fa si è fregiato della Nations ... newsmondo

juventusfc : Tanti auguri, @Cristiano ????? - IndianRegista : Tanti Auguri, @Cristiano ?? - NAT_KHALIFA : RT @juventusfc: Tanti auguri, @Cristiano ????? -