Audi A3 Sportback - Al volante della quarta generazione - VIDEO (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ladesivo che mi hanno appiccicato sulla fotocamera dello smartphone non mi ha permesso di portare a casa una foto ricordo della nuova plancia, che peraltro è un gran bel vedere. E ad ogni sosta lungo il guidatissimo percorso di prova, lingegnere di turno si precipitava, con palpabile ansia, a sistemare in abitacolo una cover protettiva per tenere alla larga i turisti più curiosi. Gli interni della nuova A3, quelli dellAudi, vogliono insomma tenerseli stretti fino al 3 marzo, giorno in cui saranno svelati al Salone di Ginevra assieme al design in tutta la sua pulizia e alle altre caratteristiche di questa quarta generazione. Chiare intenzioni. Non che qui su questisola, dove ho provato in anteprima un prototipo, fosse difficile intuirne le forme. Anche attraverso il vistoso wrapping, la nuova A3 evidenzia una netta sterzata verso la sportività. Comera ampiamente prevedibile, il suo stile ... quattroruote

