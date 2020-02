Ato Rifiuti, nominata la Commissione tecnico-scientifica per valutare manifestazioni d’interesse (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – E’ stata nominata – attraverso il Decreto Presidenziale numero 1, firmato questa mattina – la Commissione tecnico – scientifica chiamata a valutare le manifestazioni di interesse pervenute all’Ato Rifiuti in merito alla localizzazione del realizzando impianto di trattamento della frazione organica a tecnologia anaerobica. La Commissione – presieduta dal direttore generale dell’Ente d’Ambito, Annarosa Barbati – vede la presenza dei docenti universitari dell’Ateneo di Salerno: Giovanni De Feo, nominato dal dipartimento di ingegneria industriale, Domenico Guida per il dipartimento di ingegneria civile, Sergio Barile, componente del Nucleo di valutazione e docente di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. La Commissione – la cui valutazione sarà propedeutica al processo decisionale di ... anteprima24

