Atalanta, Gollini: «Vogliamo tornare in Europa, ma concentriamoci sulla Serie A» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L’intervento di Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta: le parole dell’estremo difensore alla presentazione della squadra ESport Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della presentazione della squadra ESport orobica. Ecco le sue parole. sulla FIORENTINA – «Sarà una partita molto importante, non parlerei di conto in sospeso, lo è fino a un certo punto. Contano solo i tre punti, Vogliamo vincere, sia con i viola che contro la Roma». SUL MOMENTO DI DIFFICOLTA’ – «Spal e Genoa? Non siamo riusciti a esprimerci al meglio, i nostri avversari hanno sempre stimoli in più quando ci affrontano, non abbiamo fatto il nostro gioco e non abbiamo vinto per demeriti nostri. Capita, dobbiamo dare continuità sia nelle prestazioni che nei risultati. Per raggiungere i nostri obiettivi dobbiamo fare ... calcionews24

contribuenti : Atalanta: Gollini,no conti in sospeso con Fiorentina - sportli26181512 : Esports Atalanta, Gollini: 'Vogliamo l'Europa e io Euro 2020...': A margine della presentazione della squadra Espor… - Mediagol : #Video #Atalanta, Gomez scatenato alla cena di squadra: il Papu scherza con Gollini -