Asportato tumore gigante di 12 kg alla Maddalena, operazione record a Palermo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) alla Maddalena di Palermo è avvenuto un mezzo miracolo dopo che a una paziente di 60 anni è stato Asportato un tumore gigante di ben 12 chili. Si tratta di una di quelle operazioni ad alto rischio per la vita degli ammalati. La grossa massa tumorale è stata asportata con successo dall’equipe specializzata in chirurgia oncologica della clinica palermitana. La paziente è una signora di 60 anni dell’entroterra siciliano. Dopo aver peregrinato per numerosi centri in Italia, è stata visitata dal dottor Pietro Mezzatesta che dopo aver informato la famiglia dei rischi ha dato l’ok all’operazione. Un’operazione , come detto, rischiosissima ma che per fortuna è andata nel migliore dei modi. La donna ha subito l’asportazione di una grossa massa che occupava l’addome e che comprimeva gli organi. In tutto l’operazione è durata 5 ore. “L’intervento era complesso ... direttasicilia

