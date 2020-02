Arriva la eSerie A, il primo campionato italiano virtuale (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tutto pronto per la eSerie A, il primo campionato italiano virtuale. De Siervo: “Contenti di aver raggiunto l’accordo con Ea Sports”. MILANO – Tutto pronto per la eSerie A. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, via Rosellini ha dato il via libera al primo campionato italiano virtuale che si svolgerà sia su Fifa 20 che su Pes 2020. Potranno partecipare tutti a questo torneo con in palio lo Scudetto. I migliaia di appassionati potranno confrontarsi con le loro squadre preferite per cercare di diventare campioni d’Italia e poi difendere il titolo la prossima stagione. A organizzare questo lungo campionato è stata proprio la Lega in collaborazione con Infront e PS Esports. La console utilizzata è PlayStation 4. De Siervo: “Soddisfatto dell’accordo raggiunto con Ea Sport” A presentare il campionato è stato proprio Luigi De ... newsmondo

