“Armonia e libertà”, studenti affascinati dalla lectio di Paolo Crepet (VIDEO) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Benevento – Una sala gremita e un nutrito gruppo di studenti e professori completamente affascinati dalla parole di Paolo Crepet, noto psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano, presente questo pomeriggio al Cinema Teatro San Marco di Benevento per una lectio magistralis dedicata a due temi di grande impatto e importanza: armonia e libertà. Lo spunto arriva proprio dall’ultima fatica di Crepet, un modo per ringraziare tutte le persone che, nel corso della sua vita, gli hanno lasciato qualcosa. Armonia e libertà, due temi profondi che hanno fatto presa sui ragazzi, spesso distratti, o convinti di viverli a loro modo, che, spesso, non è quello corretto. In molte circostanze, specie il concetto di libertà, stando alle parole dello psichiatra, è visto come “la voglia di fare tardi, ubriacarsi e cose del genere ed è una ... anteprima24

