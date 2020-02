Argentina, bimba di 2 anni sepolta nella sabbia fino al collo: i genitori fanno sesso in mare (Di mercoledì 5 febbraio 2020) I fatti sono avvenuti lunedì 3 febbraio su una spiaggia di Santa Clara del Mar, nella provincia di Buenes Aires. Quel giorno c'erano 35° gradi. La piccola sarebbe stata lasciata nella sabbia per almeno 45 minuti. Nel frattempo i suoi genitori si esibivano in "atti osceni" in mare. Sono stati gli altri bagnanti a chiamare la polizia. fanpage

