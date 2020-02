Anticipazioni Il Segreto oggi 5 febbraio: cosa accadrà (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Una nuova puntata de “Il Segreto” andrà in onda oggi, alle ore 16.35 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà in questa puntata di mercoledì 5 febbraio 2020. Ecco dove eravamo rimasti: Prudencio ha escogitato assieme a Matias e Marcela un piano rischioso, ai limiti della legalità, per riuscire a liberare Lola dal ricatto di Francisca. Convinto che la lontananza di Lola sia dovuta ancora una volta alla Montenegro, l’uomo prende e si scaglia pericolosamente contro la sua ex protettrice. Purtroppo, però, non ha fatto i conti con la caparbietà di Francisca e, proprio per questo motivo, si ritrova costretto a fare un passo indietro. Anticipazioni Il Segreto di oggi mercoledì 5 febbraio: Nella puntata di oggi de Il Segreto i riflettori saranno puntati su Maria che, potendo contare sulla lontananza di Fernando che si sarebbe potuto opporre alla terapia, decide di rivolgersi a Dori ... velvetgossip

