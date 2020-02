Anas, altri tre autovelox in Irpinia sugli svincoli autostradali (Di mercoledì 5 febbraio 2020) A partire da domani, giovedì 6 febbraio, sul Raccordo Autostradale di Avellino (R.A. 2) saranno attivi ulteriori tre dispositivi per il controllo della velocità installati da Anas – ente gestore dell’arteria irpina -, oltre a quello già attivo al km 17,015 (tra Solofra e Montoro Nord – direzione Salerno). I nuovi autovelox saranno installati in corrispondenza delle seguenti chilometriche: Direzione Avellino: al km 17,825 tra Montoro Nord e Solofra, nel territorio comunale di Solofra; al km 27,197 tra Serino ed Atripalda, nel territorio comunale di Cesinali. Direzione Salerno: al km 24,368 tra Atripalda e Serino, nel territorio comunale di Serino. I nuovi dispositivi rientrano nel programma di implementazione del controllo della velocità, finalizzato alla riduzione del tasso di incidentalità sull’arteria e sono affidati in gestione alla Sezione Polizia Stradale di ... ildenaro

