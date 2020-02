Amore e Guerra in Fortnite con l’evento di San Valentino: ricompense e novità gratis fino al 17 febbraio (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Neppure il tempo di metabolizzare le tante novità di Fortnite messe sul piatto dall'aggiornamento 11.50 dello shooter multiplayer, che Epic Games ha deciso di movimentare nuovamente i server di gioco, disponibile su PC, console di ultima generazione e dispositivi mobile. Accanto al nuovo motore fisico, chiamato Chaos e destinato a cambiare alcuni de dogmi di un gameplay ormai collaudato, il team di sviluppo americano ha infatti ben pensato di dare vita all'evento di San Valentino, attivo da oggi, 5 febbraio 2020, fino al 17 dello stesso mese. L'evento di San Valentino di Fornite Capitolo 2 - per altro in aria di seconda stagione, al via invece il 20/02 - prende il nome di Amore e Guerra. E si presenta in sostanza come una MAT in cui i giocatori, partecipando, potranno sbloccare come ricompensa svariarti oggetti speciali, naturalmente in via del tutto gratuita. Il tutto, come ... optimaitalia

