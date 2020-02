Amadeus supera Baglioni: ascolti al 52,5% durante prima serata Festival (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo – A poche ore dalla fine della prima puntata del Festival di Sanremo, si tirano le somme sugli ascolti. Ottima serata per Amadeus e per l’intera ‘macchina sanremese’ che hanno conquistato piu’ di 10 milioni di spettatori, registrando il 52,2% di share. Un risultato che ha soddisfatto le aspettative della Rai e che ha superato il 49,4% di share della prima puntata della scorsa edizione della kermesse condotta da Claudio Baglioni. L’appuntamento con la seconda puntata di Sanremo e’ per questa sera in diretta su Rai Uno. L'articolo Amadeus supera Baglioni: ascolti al 52,5% durante prima serata Festival proviene da RomaDailyNews. romadailynews

