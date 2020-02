Amadeus abbandona il Teatro Ariston: non era mai accaduto al Festival di Sanremo [VIDEO] (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La prima serata del Festival di Sanremo 2020 Questa settimana l’attenzione di gran parte degli italiani è catalizzata sulla 70esima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse canora, infatti, andrà in onda da martedì 4 a sabato 8 febbraio 2020 quando verrà proclamato il vincitore. Dopo la prima giornata, la classifica premia Le Vibrazioni, la band con a capo Francesco Sarcina. Una serata ricca di grande emozioni con la presenza di Al Bano e Romina Power, ma anche l’esibizione con lacrime di Tiziano Ferro. Senza parlare delle gag di Rosario Fiorello col conduttore Amadeus e li discorsi sulla violenza sulle donne da parte delle due vallette: Diletta Leotta e Rula Jebran. Ma in tarda serata all’Ariston è accaduto qualcosa mai successa nella storia del Festival della canzone italiana. Di cosa si tratta? Amadeus ed Emma Marrone lasciano l’Ariston All’esterno ... kontrokultura

