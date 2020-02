Altro che Impeachment. Trump assolto, vince ancora (Di giovedì 6 febbraio 2020) assolto. Il Senato Usa ha detto no all'Impeachment, ha votato contro la rimozione di Donald Trump dallo scranno presidenziale. È la terza volta nella storia americana che un inquilino della Casa Bianca trova l'assoluzione in un processo di Impeachment. Alla fine, nonostante qualche dissidio interno, il fronte repubblicano ha tenuto e ha bocciato i capi d'imputazione, avanzati dal Partito Democratico contro il presidente: abuso di potere e intralcio al Congresso. La prima accusa è stata respinta con una maggioranza di 52 voti, la seconda di 53. L'unica defezione nell'elefantino è stata quella del senatore dello Utah, Mitt Romney, che ieri ha attaccato il presidente, parlando di "spaventoso abuso della fiducia pubblica". Non è comunque un mistero che Romney sia ai ferri corti con Trump dai tempi della campagna elettorale del 2016 e che i due non si siano mai sopportati. Come che sia, la ... panorama

