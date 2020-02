Allerta meteo Roma per oggi e domani, giovedì 6 febbraio: previsti venti di burrasca da nord (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Allerta meteo a Roma e nel Lazio per vento di burrasca. Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un "avviso di condizioni meteorologiche avverse, con indicazione che dal pomeriggio/sera di oggi, mercoledì 5 febbraio 2020, e per le successive 12-18 ore". fanpage

giornali_it : Maltempo, scuole chiuse giovedì 6 febbraio per allerta meteo: l’elenco città per città #5febbraio #QuotidianiOnline… - fanpage : #Maltempo, scuole chiuse domani. L'elenco delle città -