Allerta Meteo Puglia: anche domani criticità arancione per vento (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Continua l’Allerta Meteo arancione in Puglia a causa del forte vento. La Protezione civile regionale ha disposto l’Allerta dalle 9 di domattina per le successive 15 ore su Puglia centrale adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Allerta gialla per rischio vento, invece, sulla Puglia centrale Bradanica. Fino alla mezzanotte di domani sono previsti venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte o locale tempesta sui settori costieri e forti mareggiate su tutte le coste esposte.L'articolo Allerta Meteo Puglia: anche domani criticità arancione per vento Meteo Web. meteoweb.eu

