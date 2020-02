Allerta Meteo, nuovo avviso della protezione civile: persistono freddo intenso e burrasca di forti venti al Sud [MAPPE e BOLLETTINI] (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Allerta Meteo – Ancora venti molto forti sull’Italia per il passaggio di un secondo nucleo freddo di origine nord-atlantica che porterà nuove nevicate fino a quote collinari sulle regioni adriatiche centrali e al Sud. In conseguenza dei forti venti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte, i mari centro-meridionali saranno agitati o molto agitati, con mareggiate lungo le coste esposte. Per un primo miglioramento bisognerà attendere la giornata di domani, quando venti e precipitazioni tenderanno ad attenuarsi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni Meteorologiche avverse che estende quelli diffusi nei giorni scorsi. I fenomeni Meteo, impattando sulle ... meteoweb.eu

