Allerta Meteo Liguria: avviso per vento di burrasca forte su tutta la regione (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Arpal ha confermato per la giornata di oggi l’Allerta Meteo per vento di burrasca forte su tutta la Liguria. E’ atteso, infatti, un nuovo rinforzo della ventilazione settentrionale nel corso della mattinata con valori fino a burrasca forte e raffiche di 70-80 km/h lungo le aree costiere di BC e parte orientale di A, in particolare allo sbocco delle valli. Saranno possibili, invece, raffiche superiori a 100 km/h sui rilievi. Progressiva attenuazione dei venti in serata a partire dalle aree costiere. Le raffiche più intense si stanno verificando proprio nelle ore mattutine: i valori più elevati a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) con 139 km/h, Monte Pennello (Genova) con 122.8, Lago di Giacopiane (Borzonasca, Genova) con 115.6, Fontana Fresca (Sori, Genova) con 106.9, Monte di Mezzo (Santo Stefano d’Aveto, Genova) con 99.4.L'articolo Allerta Meteo Liguria: avviso per vento ... meteoweb.eu

