Alibaba, quartier generale isolato Cathay: tutti in ferie non pagate (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Lo stop delle compagnie aeree che strozza i flussi turistici verso e dalla Cina. Lo stop delle fabbriche per il prolungamento delle ferie post-Capodanno lunare che azzoppa la manifattura del Dragone che produce componentistica per le filiere produttive di tutto il mondo. Ora gli isolamenti delle aree che ospitano i quartier generali di colossi economici cinesi come Alibaba che sostituiscono uno dei motori del commercio globale. O le compagnie aeree come Cathay Pacific che cercano di intervenire sui costi per fronteggiare la forte compressione dei ricavi da taglio dei voli. Segui su affaritaliani.it affaritaliani

