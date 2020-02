Alexa, chi vincerà Sanremo? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L'assistente vocale di Amazon espande i suoi servizi con nuove funzionalità dedicate alla manifestazione canora today

Giulio_Minotti : #Alexa, chi vincerà #Sanremo? - alexa_bigeyes : RT @IlContiAndrea: Per chi non lo avesse capito. L’affresco di Giotto per #AchilleLauro #Sanremo2020 - erika_aln : @AleScorny @ElettraLambo Ogni battuta che potrei fare è scontatissima, tipo 'è per chi non sente un cazzo', quindi… -