Alessia Marcuzzi: “Mai drogata!”. Lo sfogo su Achille Lauro a Sanremo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Alessia Marcuzzi si difende dalle critiche dopo aver elogiato Achille Lauro a Sanremo 2020: “Mai drogata!” Ieri sera è iniziato ufficialmente il Festival di Sanremo di Amadeus. E tra i Big in gara chi più ha fatto discutere è stato senza ombra di dubbio Achille Lauro con il suo look scandaloso e la sua canzone decisamente orecchiabile. Alessia Marcuzzi, su twitter, ha subito commentato positivamente, facendogli i più sinceri complimenti. Un post per cui è stata attaccata da molti hater. E tra questi ultimi c’è stato anche chi ha insinuato avesse preso stupefacenti per scrivere simili parole. Un post che ha ferito molto Alessia Marcuzzi, la quale ha voluto rispondergli per le rime: “Mai drogata in vita mia pensa…La mia è libertà di pensiero, la mia è curiosità e voglia di vedere cose particolari e nuove…” Parole che però non sono servite a ... lanostratv

streeppoli : non riesco a pensare ad altro se non ad alessia marcuzzi in arte lapinella - _SayYouLikeMe_ : RT @costacicala: SCUSATE MA ABBIAMO LA CATFIGHT DI SANREMO 2020. ALESSIA MARCUZZI VS SELVAGGIA LUCARELLI. STO VOLANDO. SEGNALO IL TUTTO A… - modamadeinitaly : Bella Post Hangover? dal blog di Alessia Marcuzzi -