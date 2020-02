Alena Seredova incinta di Alessandro Nasi: svelato il sesso del terzo figlio (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dopo l’annuncio della gravidanza, Alena Seredova ha finalmente svelato il sesso del terzo figlio. La modella è incinta del compagno Alessandro Nasi, arrivato nella sua vita dopo l’addio a Gigi Buffon. Un grande amore che regalerà ad Alena una bambina. A svelarlo il settimanale Chi, secondo cui la Seredova sarebbe in attesa di una femminuccia. Qualche giorno fa l’ex di Buffon aveva annunciato la gravidanza su Instagram, postando una tenera foto in cui le sue mani e quelle di Nasi sfioravano il pancione. La modella aveva confermato che il parto sarà a giugno, ma non aveva risposto a chi le chiedeva il sesso del nascituro. Ora il mistero sembra risolto: Alena avrà una piccola. Un vero e proprio sogno per la showgirl che ha già due figli maschi: David Lee e Louis Thomas frutto del matrimonio con il portiere della Nazionale. Per la Seredova questo è un periodo magico. La showgirl è stata ... dilei

