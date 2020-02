Alena Seredova, ‘Chi’ lancia la bomba sul terzo figlio: “Ora lo sappiamo”. Il gesto è inequivocabile (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”. Con questa dolcissima dedica Alena Seredova, 41 anni, aveva annunciato ai suoi follower l’arrivo del terzo figlio. L’ex moglie di Gianluigi Buffon, oggi compagna dell’imprenditore Alessandro Nasi, dopo David Lee e Louis Thomas, avuti da Gigi Buffon, è nuovamente pronta per diventare mamma.



L’annuncio su Instagram, dove aveva postato uno scatto del pancino era stato sommerso da cuori, auguri e like. “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”, aveva scritto la modella a corredo della foto. Se per Alena Seredova arriva il terzo figlio, per Alessandro Nasi si tratta del primogenito. Il manager – cugino di Lapo Elkann – non è mai stato sposato e non ha mai avuto figli.



Alessandro Nasi è nato nel 1974 a Torino, ma è cresciuto nel cuore degli Stati Uniti,

