Al Teatro San Carlo la prestigiosa “Camerata Salzburg”. Solista, Viviane Hagner (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Pomeriggio musicale al San Carlo in programma venerdì 7 febbraio 2020, alle ore 18.00, con la prestigiosa “Camerata Salzburg” in un concerto a cavallo tra “classico e Barocco” Prossimo appuntamento al Teatro San Carlo quindi per Venerdì 7 febbraio alle ore 18.00, la cui Stagione di Concerti del Massimo napoletano prosegue la sua fortunata programmazione, avvalendosi della presenza di una straordinaria formazione cameristica come la Camerata Salzburg, compagine storica fondata nel 1952 da Bernhard Paumgartner in seno al prestigioso Mozarteum di Salisburgo e presto divenuta ensemble di riferimento per autori quali Mozart, Haydn, Beethoven e Schubert. Di indubbio rilievo nel panorama musicale mondiale le istituzioni presso cui la Camerata si esibisce frequentemente: Festspielhaus di Baden-Baden, Festspielhaus di Bregenz, Carinthian Summer Festival, Haydn Festival ... 2anews

