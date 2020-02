Agropoli, “Bandiera Verde” alle spiagge anche nel 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAgropoli si conferma anche per il 2020 Bandiera verde dei pediatri. Le spiagge di Trentova e del lungomare San Marco, ad Agropoli, rientrano, infatti, nell’elenco degli arenili a misura di bambino che fanno riferimento ai 144 comuni italiani, spagnoli e quest’anno anche romeni insigniti dell’importante riconoscimento. La “Bandiera Verde” viene assegnata dal 2008 secondo specifiche regole, tra le quali: acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per fare torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l’aperitivo e ristoranti per i grandi. «Con grande soddisfazione – afferma il sindaco Adamo Coppola – abbiamo appreso che le nostre spiagge del lungomare e di Trentova, anche per il 2020, rientrano tra ... anteprima24

