Aggredita di giorno per strada da nordafricano incappucciato (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Federico Garau La donna è stata assalita in pieno giorno da un uomo incappucciato che ha tentato di strapparle via la borsa e non ha esitato a ricorrere alla violenza. Gettata a terra, l'anziana ha riportato una frattura del femore ed è stata operata Episodio di incredibile violenza a Padova, dove una signora anziana è stata barbaramente Aggredita in mezzo alla strada da un uomo, verosimilmente un cittadino straniero, intenzionato a derubarla. L'episodio, secondo quanto riferito dai quotidiani locali, si è verificato durante la mattinata di sabato 1 febbraio, intorno alle 8:30. La 70enne Giuseppina Rulli, una pescarese, era arrivata da qualche giorno a Padova insieme al marito per dare un aiuto alla famiglia del figlio, che ha un bambino piccolo. Mentre si trovava a percorrere via Beato Pellegrino, la 70enne è stata improvvisamente Aggredita all'altezza dell'incrocio con via ... ilgiornale

Yogaolic : Como, aggredita in casa: rapinatore incastrato da impronta digitale - qn_giorno : #Como, aggredita in casa: rapinatore incastrato da impronta digitale - umbertoliuzzo : RT @LucianoBonazzi: Rapina #BolognaPD oggi, ragazza picchiata per la borsa in via Begatto. Studentessa di 22 anni aggredita in pieno giorno… -