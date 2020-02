Agente si ammazza con la pistola d’ordinanza: indagini sul movente (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Shock a Palazzolo, in provincia di Brescia. Un Agente si ammazza con la pistola d’ordinanza. L’uomo, 43 anni, era stato vittima di pesanti ingiurie sui social per aver parcheggiato von l’auto di servizio, in un posto riservato ai disabili. Agente si ammazza con la pistola d’ordinanza: tragedia in Comune Stante anche a quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, l’uomo ha compiuto il folle gesto in Municipio di primo mattino. Le generalità della vittima non sono state ancora divulgate, ma lo sconcerto nella comunità è grande. A rinvenire il corpo senza vita dell’Agente della polizia locale sono stati colleghi e funzionari comunali, i quali hanno allertato le autorità e i soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti non ci sono coinvolgimenti di terze persone nel folle gesto estremo. L’allarme era stato lanciato dalla sua compagna. Il ... kontrokultura

KontroKulturaa : Agente si ammazza con la pistola d'ordinanza: indagini sul movente - - schneegurochka : L'agente fbi di bootleg light che lo guarda dalla fotocamera dell'iPhone mentre ammazza la gente -