Afrojack: chi è, carriera, Elettra Lamborghini (Di mercoledì 5 febbraio 2020) C'è grande attesa per lo sbarco al Festival di Sanremo di Elettra Lamborghini, in qualità di cantante e annunciata sposa di Nick Van de Wall, 32enne olandese di origini surinamesi conosciuto con il nome d'arte di Afrojack.Tra i dj più famosi al mondo, Afrojack ha già una figlia, Vegas, avuta da una breve relazione con la modella connazionale Amanda Balk, con la quale ha fatto coppia dal 2009 al 2011. Il 25 dicembre del 2019 l'ufficialità del fidanzamento a sorpresa con Elettra Lamborghini, figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini nonché nipote dell'imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore dell'omonima azienda. I due, innamoratissimi, hanno già svelato che si sposeranno entro la fine del 2020.Nel passato sentimentale di Afrojack, alto 208 cm per 101 kg di peso, anche sei mesi d'amore con Paris Hilton, mentre in ambito professionale impossibile non menzionare il Grammy ... blogo

gossipblogit : Afrojack: chi è, carriera, Elettra Lamborghini - zazoomblog : Afrojack chi è il futuro marito di Elettra Lamborghini? - #Afrojack #futuro #marito #Elettra - zazoomnews : Afrojack chi è il futuro marito di Elettra Lamborghini? - #Afrojack #futuro #marito #Elettra -