Afghanistan, lapidata fino alla morte: le immagini della donna uccisa fanno il giro del web (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Lavinia Greci Sta facendo discutere la diffusione del video dell'esecuzione di una donna, avvenuta con sassi e pietre, che viene uccisa da un gruppo di uomini. Il governo accusa i talebani, ma loro negano Attorno alla figura al centro della scena ci sono diversi uomini. Tutti hanno in mano pietre e sassi e tutti sono ripresi nell'atto di tirare qualcosa addosso alla persona rannicchiata in una buca, che probabilmente cerca di ripararsi dai colpi con le braccia e con le poche forze che le sono rimaste. Il filmato dura pochi secondo e la persona colpita non risulta nitida, ma oscurata. Secondo quanto riportato da Dagospia, quella scena di lapidazione nei confronti di una cittadina si sarebbe consumata in Afghanistan. I lamenti della donna Il video, diffuso negli ultimi giorni anche dal Daily Mail, è oggetto in queste ore di verifiche, perché mostrebbe la lapidazione di una ... ilgiornale

