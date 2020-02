Addio Giovanni Cattaneo, morto il primo Capitan Findus dello spot tv (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Si è spento Giovanni Cattaneo, primo attore, quasi quarant’anni fa, a impersonare in un celebre spot pubblicitario la figura di Capitan Findus: lo spot che lo vede protagonista è quello tra gli anni ’70 ed ’80, successivamente sono stati altri attori a vestire i panni del ‘Capitano’. Le spoglie di Cattaneo saranno portate nei prossimi giorni a San Michele dei Mucchetti, in provincia di Modena. L’uomo – che è nato e viveva a Milano – ha infatti origini in parte sassolesi. Lo riporta l’edizione modenese del Resto del Carlino. La triste parabola di Capitan Findus Cattaneo è deceduto a Milano nei giorni scorsi all’età di 85 anni. Sua madre era originaria della frazione alle porte di Sassuolo e i parenti, come conferma la polizia mortuaria del Comune, hanno deciso che riposerà nel piccolo cimitero modenese. Negli ultimi anni di ... tvzap.kataweb

