Achille Lauro si spoglia dalle convenzioni a Sanremo, lo stylist rivela: “Ha ancora tante sorprese” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Nelle ultime ore non si fa altro che parlare del look sfoggiato da Achille Lauro durante la prima serata del Festival di Sanremo. Il cantante si è presentato sul palco con un lungo mantello di velluto e si è poi spogliato, rimanendo con indosso solo una tutina di paillettes. Abbiamo intervistato il suo stylist Nick Cerioni, che ci ha rivelato alcune indiscrezioni sull'irriverente scelta. fanpage

trash_italiano : ACHILLE LAURO INSEGNAMI LA VITA #SANREMO2020 - StefanoGuerrera : MA CIAO ACHILLE LAURO #sanremo2020 - trash_italiano : ACHILLE LAURO SUL TRONO. #Sanremo2020 -