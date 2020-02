Achille Lauro avrebbe una fidanzata da anni ma non si è mai vista (Di mercoledì 5 febbraio 2020) É stato uno dei protagonisti della prima serata di Sanremo 2020 che ha sicuramente fatto discutere per il look con cui si è presentato. Achille Lauro, sebbene sia un personaggio in vista salito sul palco dell’Ariston nell’edizione precedente, non è però solito diffondere notizie relative alla sua vita privata, tanto da non essersi mai mostrato con la sua fidanzata sebbene ce l’avrebbe da anni. fidanzata di Achille Lauro Nonostante la grande popolarità, il trapper non si è infatti mai lasciato immortalare insieme alla sua dolce metà. Non ha nemmeno mai pubblicato sui propri social network fotografie in sua compagnia: nessuna vacanza, cena, viaggio o qualsiasi altro momento condiviso. Ciò aveva fatto sorgere il dubbio che Lauro non fosse in realtà fidanzato, ma a smentire questa notizia ci ha pensato lui stesso. In un’intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica ... notizie

