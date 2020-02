Achille Lauro a Sanremo 2020, tutti pazzi per la sua tutina. Ma sapete quanto costa? Prezzo da capogiro (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L’esibizione e soprattutto il look scelto da Achille Lauro sono diventati i grandi protagonisti della prima serata del Festival di Sanremo. Nonostante si sia già vicini al secondo appuntamento della kermesse musicale presentata da Amadeus, continua a tenere banco questa performance. Lui è sceso dalle scale dell’Ariston a piedi scalzi, indossando un mantello di velluto di colore nero che gli arrivava fino alle sue caviglie. Ha cominciato a cantare il brano ‘Me ne frego’ e poi è arrivata la sorpresa. Si è infatti tolto il mantello ed ha mostrato al pubblico in sala e da casa una particolare tutina molto aderente, di color carne, piena di glitter scintillanti. Dopo la sua esibizione, il giovane ha spiegato sui social il motivo della sua decisione. Ha infatti rievocato una famosissima scena religiosa cristiana. Ha infatti voluto omaggiare San Francesco, nel momento ... caffeinamagazine

trash_italiano : ACHILLE LAURO INSEGNAMI LA VITA #SANREMO2020 - StefanoGuerrera : MA CIAO ACHILLE LAURO #sanremo2020 - trash_italiano : ACHILLE LAURO SUL TRONO. #Sanremo2020 -