250 milioni di donne e bambine portatrici di Mutilazioni Genitali Femminili (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Numeri impressionanti arrivano dalla conferenza denominata ‘Salute globale per la tutela delle donne: è possibile eradicare le Mutilazioni Genitali Femminili?’ tenutasi presso il Ministero della Salute. Impressionanti i numeri che nel 2020 ancora arrivano dalle autorità competenti: sono 250 milioni le donne e le bambine nel mondo costrette ad essere mutilate nei Genitali. Le Mutilazioni … L'articolo 250 milioni di donne e bambine portatrici di Mutilazioni Genitali Femminili proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

giuseppe_teolis : @PiranSim @andreasso1951 La Camera dei Deputati spende per il personale dipendente e non dipendente circa € 250 mil… - GianniVEVO : @s4ndrin0 Lui disse che erano 250 milioni, me lo sono andato a risentire - RossinGia : @TironeDavi @TorinoSFT Ma come ??????? Lo ha preso a zero e oggi vale 200/250 milioni di euro ???????? Non ci credo !!! -