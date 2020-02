20.000 ESPERIMENTI CONTRO L'ALZHEIMER. TUTTI FATTI DALLO STESSO SCIENZIATO (ITALIANO) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Adriano Aguzzi è neurobiologo ed esperto mondiale di prioni, proteine infettive coinvolte nelle demenze. Nel suo laboratorio a Zurigo ha intrapreso una sfida titanica: testare il ruolo di ogni singolo gene del nostro Dna sull'innesco delle malattie del cervello.Ricordate, a fine anni Ottanta, il morbo della mucca pazza e la sua variante che colpiva gli esseri umani, la malattia di Creutzfeldt-Jakob? La patologia (nome scientifico, encefalopatia spongiforme bovina, Bse, nell'uomo veniva trasmessa da carne infetta) distruggeva il cervello in pochi mesi trasformandolo in una specie di spugna e portava a una morte orribile. A causarla erano i prioni, proteine alterate che si «piegavano» in maniera anomala e con un comportamento allora assai misterioso. Privi di Dna o Rna, riuscivano a infettare le cellule cerebrali pur non essendo né batteri né virus: per semplicare, si replicavano facendo ... panorama

