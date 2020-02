World Cancer Day: tumore al seno e osteopatia (Di martedì 4 febbraio 2020) Il 4 febbraio si celebra in tutto il mondo il World Cancer Day, la Giornata Mondiale per la lotta contro il Cancro. Un recente studio scientifico svela quali possono essere i benefici dell’osteopatia nel trattamento del tumore al seno. Scopriamolo insieme. Il tumore al seno è la neoplasia più comune tra le donne, sia per quello che riguarda le nuove diagnosi sia per quello che riguarda le morti per cancro. In Italia nel 2018 sono state colpite 52.800 donne. 12mila i decessi annuali. Nelle donne con più di 50 anni il rischio di contrarre il tumore al seno è maggiore. L’età è uno dei fattori di rischio, ma ne esistono anche altri: menarca precoce menopausa tardiva nullaparità gravidanza a termine dopo i 30 anni terapia ormonale sostitutiva durante la menopausa eccessivo consumo di alcol eccessivo consumo di grassi animali fattori ereditari La sopravvivenza a 5 anni è oggi ... bigodino

liberadidonna1 : RT @TFugassa: #WorldCancerDay #Cancro Giornata mondiale contro il cancro: aumento della sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi. World Canc… - Stefano32847521 : RT @TFugassa: #WorldCancerDay #Cancro Giornata mondiale contro il cancro: aumento della sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi. World Canc… - Emer1678 : RT @PediatriaOggi: #4Febbraio #WorldCancerDay #IAmIWill (io sono io farò) è lo slogan scelto per il World Cancer Day organizzato in tutt… -