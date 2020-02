Willow il cane abbandonato a causa della sua malattia (Di martedì 4 febbraio 2020) “Mi chiamo Angela Chu e poco tempo fa, mi sono trovata davanti una scena straziante e non ho potuto far finta di nulla. Ero in autostrada con mio marito, quando all’improvviso sul ciglio della strada, ho visto un cane abbandonato. Non potevo lasciarlo, poiché sapevo che avrebbe perso la vita. Ci siamo fermati immediatamente e lo abbiamo subito fatto salire nella nostra macchina. Non riusciva a camminare con le zampe posteriori e si trascinava in giro. Lo abbiamo portato dal nostro veterinario e lì abbiamo fatto una triste scoperta. Il cane oltre ad avere la pelliccia sporca e le unghie lunghe, era affetto da un cancro alle ossa. Aveva bisogno di molte cure e quello che doveva essere il suo amico umano, invece di aiutarlo nel suo percorso, ha deciso di abbandonarlo in quella strada. Il medico mi ha detto che se non avesse trovato una famiglia in fretta, lo avrebbe dovuto ... bigodino

