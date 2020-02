WandaVision: la serie Marvel debutterà a dicembre su Disney+! (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La serie WandaVision, uno dei progetti Marvel destinati a Disney+, arriverà in streaming durante il mese di dicembre. WandaVision, come era stato anticipato recentemente, debutterà prima del previsto e la data di uscita prevista sulla piattaforma di streaming di Disney+ sarà nel mese di dicembre! I protagonisti del progetto saranno Elizabeth Olsen e Paul Bettany nei ruoli di Scarlet Witch e Visione. La nuova serie tv WandaVision, prodotta per la piattaforma di streaming Disney+, viene descritta come "in parte sitcom e in parte spettacolare progetto ambientato nel Marvel Cinematic Universe". Nel cast dello show, che farà parte della Fase 4 Del MCU, ci saranno anche Kat Dennings, Randall Park e Kathryn Hahn. Elizabeth Olsen aveva anticipato: "Si tratta ... movieplayer

