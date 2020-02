Wanda Nara irriconoscibile prima e dopo la chirurgia: spuntano le [FOTO] (Di martedì 4 febbraio 2020) Tutti i riflettori sono puntati su di lei nelle ultime settimane. L’esplosiva Wanda Nara, opinionista al Grande Fratello Vip accanto ad Alfonso Signorini, è davvero una delle donne più desiderate del mondo dello spettacolo. Bella, sexy ed esuberante, Wanda Nara conquista sempre più il pubblico televisivo e quello dei social (dove conta ben 6,1 milioni di follower). Nell’ultimo periodo il web aveva smascherato i suoi “trucchetti” con Photoshop e proprio qualche ora fa sono spuntati degli incredibili scatti dal passato… Wanda sembra irriconoscibile. Nelle ultime ore il web ha iniziato a far circolare alcune sue FOTO risalenti a diversi anni fa che hanno lasciato tutti basiti. La ragazza ritratta in FOTO sembra davvero lontanissima dalla signora Icardi che conosciamo oggi. Difficile parlare di crescita, e anche tirare in ballo Photoshop non sembra sufficiente. ... velvetgossip

