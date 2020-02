Vivendi sconfitto in Tribunale, respinto il ricorso su Mediaset per Europe (Di martedì 4 febbraio 2020) Vivendi sconfitto in Tribunale. I giudici hanno rigettato il ricorso su Mediaset per Europa. La società francese prepara il ricorso. MILANO – Vivendi sconfitto in Tribunale. I giudici di Milano hanno rigettato il ricorso presentato dall’azienda francese su Mediaset for Europea, un progetto che il Biscione ora può portare avanti senza particolari problemi. Resta, invece, sospetto il piano spagnolo visto che in quel caso la giustizia ha accolto il ricorso presentato dalla società transalpina, sospendendo la fusione da Cologno Monzese e la controllata spagnola. Il ricorso di Vivendi Il ricorso presentato da Vivendi faceva riferimento alle due assemblee del 4 settembre e del 10 gennaio. Consigli di amministrazione che non hanno visto la partecipazione dell’azienda francese, come precisato anche dal Tribunale di Milano. I giudici, però, alla fine hanno dato ... newsmondo

