Vitalizi, Senato risponde a M5s: “Commissione Contenziosa è autonoma. Presidente indicato dai gruppi parlamentari non da Casellati” (Di martedì 4 febbraio 2020) Uno nota per provare a spegnere le polemiche sulla delibera che ridarà i Vitalizi a 700 ex Senatori. È quanto diffuso dall’ufficio stampa di Palazzo Madama dopo che nei giorni scorsi il Movimento 5 Stelle aveva criticato la decisione presa dalla commissione Contenziosa, l’organismo che decide sul trattamento pensionistico degli eletti. “Un organo giurisdizionale come la commissione Contenziosa è autonomo e indipendente – si legge nel comunicato – Non può essere sciolto d’autorità, né può interrompere la propria attività in virtù di una deliberazione che al momento non esiste ma è soltanto presunta”. Il riferimento è al fatto che la “deliberazione” citata non è stata ancora presentata, ma verrà ufficializzata il prossimo 20 febbraio, come raccontato in esclusiva dal Fatto Quotidiano nei giorni scorsi. L’ufficio stampa di Palazzo ... ilfattoquotidiano

