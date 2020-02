Virus Cina: TheFork, prenotazioni online ristoranti cinesi -43% (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma, 4 feb. (Adnkronos) – In drastico calo le prenotazioni online dei ristoranti asiatici. A segnalare il dato è TheFork, app numero uno per scegliere e riservare il ristorante. La discesa è iniziata a partire dal 20 gennaio, quando anche su Google Trends c’è stato un aumento delle ricerche del termine “coronaVirus”, che è ulteriormente cresciuto nella settimana del 27 gennaio. Nelle settimane del 20 e del 27 gennaio TheFork ha registrato un calo del 43% delle prenotazioni nei ristoranti cinesi. In discesa del 32% anche le prenotazioni dei ristoranti giapponesi nello stesso periodo. Fino a quel momento le prenotazioni erano state in linea con gli anni precedenti.Per contrastare questa tendenza negativa e ingiustificata TheFork ha deciso di unirsi alla campagna #iovadoalcinese, lanciata dall’autrice del blog ‘A Milano Puoi’. Pertanto ha ... calcioweb.eu

