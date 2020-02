Vigile si suicida perché era finito nella bufera social (Di martedì 4 febbraio 2020) Un agente della Polizia Locale di Palazzolo sull'Oglio di 43 anni di età si è tolto la vita intorno alle 5:45 di questa mattina, sparandosi un colpo di pistola alla testa. Non si conoscono le ragioni del gesto, ma va segnalato come negli ultimi giorni l'uomo fosse finito al centro delle polemiche per aver parcheggiato l'auto di servizio in un posto riservato ai disabili nel comune di Bergamo.A denunciare - giustamente - l'episodio era stato il 24 gennaio scorso Giovanni Manzoni, Presidente dell'Anmic (Associazione nazionale mutilati e Invalidi Civili) di Bergamo, nonché membro del direttivo nazionale dell'associazione. L'agente si era subito scusato pubblicamente auto-multandosi con una donazione di 100 euro all'associazione stessa per la distrazione, dovuta a suo dire ad un'errata interpretazione della segnaletica.Queste le sue parole rivolte a Manzoni: “Buongiorno presidente, non ... blogo

