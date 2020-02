VIDEO Achille Lauro Sanremo 2020: il cantante si esibisce seminudo con “Me ne frego” (Di martedì 4 febbraio 2020) Il 70° Festival di Sanremo è scattato nella serata di oggi, martedì 4 febbraio: al teatro Ariston nel corso della prima serata verranno eseguiti 12 brani della Sezione Campioni e quattro della Sezione Nuove proposte. Il quarto artista ad essere in gara tra i Campioni è Achille Lauro con il brano “Me ne frego”. VIDEO Achille Lauro FESTIVAL DI Sanremo 2020 CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI Sanremo 2020 E MUSICA roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse oasport

