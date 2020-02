Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 20:30 (Di martedì 4 febbraio 2020) Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2020 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE COLOMBO ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA PERCORRENDO LA REGIONALE NETTUNENSE SI STA IN CODA TRA VIA DEI PIANI DI MONTE SAVELLO E VIA CANCELLIERA IN DIREZIONE CECCHINA MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI LATINA LOCALITA POZZO ELL’INFERNO DOVE SI STA IN CODA IN VIA DEI CINQUE ARCHI TRA VIA NETTUNO VELLETRI E VIA PANTANELLE NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMANENDO IN PROVINCIA DI LATINA SULLA STATALE APPIA SUD SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI FORMIA ITRI E FONDI NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO, IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA LINEA FL1 Roma – FIUMICINO AEROPORTO RISULTA ... romadailynews

