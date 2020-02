“Vergognoso”. Gf Vip, Serena e Pago si appartano nella capanna dell’amore e Fabio Testi la prende malissimo. Il video (Di martedì 4 febbraio 2020) Ne abbiamo parlato approfonditamente ieri. Dopo 20 anni dal primo Grande Fratello, nella famosa casa di Cinecittà è spuntata di nuovo una capanna. Niente a che vedere con quella costruita ed inaugurata 20 anni fa da Cristina Plevani e Pietro Taricone per poter fare l’amore senza essere ripresi dalle telecamere. I protagonisti questa volta sono stati Pago e la compagna Serena Enardu. Tornati insieme solo da pochi giorni, il cantante e l’influencer sarda stanno cercando di recuperare il tempo perduto. Ad aiutarli a garantirsi la privacy necessaria allo scopo è stata proprio la celebre tenda, una costruzione realizzata con cuscini e asciugamani che non basta a proteggerli dall’imbarazzo – sembra più un elefante nella stanza considerato che chiunque ne conosce la funzione – ma permette ai due di eludere per qualche ora l’occhio vigile delle telecamere del reality. La capanna potrebbe ... caffeinamagazine

