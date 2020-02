Vasco Rossi compie gli anni e Zocca lo festeggia così (Di martedì 4 febbraio 2020) Vasco Rossi compie gli anni, i festeggiamenti a Zocca Vasco Rossi si avvicina al traguardo dei 67 anni. “Blasco“, infatti, è nato il 7 Febbraio del 1952. Un traguardo che segna una carriera di grandi successi intramontabili. Perché Vasco Rossi è stato e rimane un caposaldo della musica italiana. Ovviamente i festeggiamenti per il compleanno dell’artista non potevano che partire dalla città che gli ha dato i natali; Zocca, in provincia di Modena. E’ da questa cittadina che l’avventura “spericolata” di Vasco Rossi ha avuto inizio. E oggi, 67 anni dopo, Zocca si prepara a portare in trionfo una delle canzoni più amate del repertorio dell’artista. La scelta è caduta su ‘Albachiara’. La stessa canzone che al suo esordio ottenne un successo così strepitoso da costringere i discografici a ribattezzare l’album in cui essa era ... nonsolo.tv

Tommasolabate : Tecla e la base di “Un senso” di Vasco Rossi. #Sanremo2020 #laltrofestival - repubblica : Medaglia al valore al padre antifascista, Vasco si commuove - melancoilia : Mia mamma su di giri dopo aver sentito nominare Vasco Rossi. Per lei ha già vinto la Grandi, senza nemmeno aver sentito la canzone. Gna fo. -