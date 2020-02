Van Dijk Juventus, cosa c’è di vero? Le ultime indiscrezioni in vista dell’estate (Di martedì 4 febbraio 2020) VAN Dijk Juventus- Un accostamento rivelato dalle pagine di “The Sun”, poi smentito, almeno parzialmente, sia dalla stampa inglese che da quella italiana. Van Dijk, ora come ora, resta un sogno irrealizzabile per due semplici motivi. Il primo ha una natura economica, di fatto il centrale olandese ha una valutazione da oltre 150 milioni di euro. Il secondo ha un movente tattico: perchè il Liverpool se ne dovrebbe privare in vista della prossima estate? Van Dijk Juventus, solo indiscrezioni? Occhio al possibile piano di Paratici La sensazione è che la Juventus potrebbe valutare attentamente la possibilità di irrompere sul centrale del Liverpool per formare in bianconero la coppia olandese formata insieme a De Ligt. Leggi anche: Dybala Juventus, spunta il nuovo problema: occhio alla nuova mossa di Sarri Un acquisto che coinciderebbe con la possibile cessione di Bonucci. La ... juvedipendenza

