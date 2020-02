Valeriani: discarica Monte Carnevale non è ancora un fatto (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma – “Il sito di Monte Carnevale non e’ ancora un fatto, se mai arrivasse una progettazione alla direzione regionale competente poi ci sara’ la conferenza dei servizi che dovra’ autorizzare l’impianto”. Lo ha detto l’assessore ai Rifiuti della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, rispondendo, nel corso di una sua audizione in commissione Ambiente alla Camera dei Deputati, sulla futura discarica di Roma. “A oggi non c’e’ nulla- ha aggiunto Valeriani- Se arrivera’ il progetto sara’ la competente conferenza a stabilire se questo progetto potra’ andare avanti o meno, ma la conferenza dei servizi non e’ un ‘appuntamento monocratico’, vi partecipano piu’ soggetti istituzionali”. L'articolo Valeriani: discarica Monte Carnevale non è ancora un fatto proviene da RomaDailyNews. romadailynews

